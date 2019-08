Laatste waarschuwing voor Volendamse horeca na schenken aan minderjarigen

EDAM-VOLENDAM - Horecaondernemers in Volendam zijn gewaarschuwd. Als ze vanaf nu nog alcohol schenken aan minderjarigen, kunnen ze een forse boete verwachten. Bijna 9 van de 10 (85 procent) liep onlangs tijdens een proefperiode tegen de lamp. Ze schonken aan minderjarigen of controleerden niet op identiteitsbewijzen.

Vandaag overlegde de gemeente met de horecaondernemers over de kwestie. Binnenkort is het kermis in Volendam en wordt er traditioneel veel gedronken op de Dijk. Ook door jongeren van onder de 18.

Hoewel de horecaondernemers er nu nog vanaf kwamen met een waarschuwing, zit dat er de volgende keer niet meer in. "De tijd van waarschuwen is voorbij", zegt burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam. Hij is er na het gesprek van vandaag van overtuigd dat de ondernemers het niet zover laten komen, want bij herhaling kan het zelfs leiden tot sluiting van een café.

Leeftijdsbandje

Siem Kees Slegt heeft zelf een kroeg in Edam en zegt namens de Koninklijke Horeca Nederland dat de uitbaters er alles aan zullen doen om herhaling van de incidenten te voorkomen. Onder andere een leeftijdsbandje voor de jongeren moet drankverkoop tegenhouden.