Klim naar het Licht verwelkomt 50.000ste bezoeker: "Dit had ik echt niet verwacht"

HAARLEM - Het uitzichtpunt op de Koepelkathedraal in Haarlem, dat nog maar drie maanden geleden de deuren opende,v verwelkomde vandaag alweer de de vijftigduizendste bezoeker. De gelukkige werd op het plateau tussen de torens opgewacht en ontving een bloemetje en een rondvaart.

Op zestig meter hoogte kunnen de bezoekers van 'Klim naar het Licht' genieten van een panaroma-uitzicht over Haarlem. Daarvoor moet wel eerst een steile trap in een nauw trapgat worden bedwongen, maar daar is het van oorsprong Amsterdamse gezin met de vijftigduizendste bezoeker in de gelederen niet bang voor.

Lees ook: Klim naar het licht: zestig meter hoge loopbrug tussen torens Sint Bavo in Haarlem

Eenmaal boven worden ze verrast. "Dit had ik echt niet verwacht", reageert Sara verbouwereerd als ze gefeliciteerd wordt. "Het is een prachtig uitzicht, en dan worden we ook nog zo ontvangen". Sara, haar man en twee kinderen krijgen een gratis rondvaart door de Spaarnestad aangeboden.

De brug tussen de twee torens van de kathedraal werd in mei geplaatst om het einde van de langdurige restauratie te vieren. De herstelwerkzaamheden begonnen in 2001 en zijn bijna afgerond. Wegens succes is de attractie verlengd: to en met 30 september kunnen belangstellenden Haarlem van bovenaf bewonderen.