Hoe zou het met de Haarlemse James (13) en zijn 'Elfstedentocht' afval opruimen gaan?

HAARLEM - Zijn doel: elf dagen in elf plaatsen tussen Haarlem en Amsterdam zwerfafval opruimen. De dertienjarige James Hillebrand uit Haarlem is bijna op de helft van zijn eigen Elfstedentocht. NH Nieuws vroeg zich af hoe het met de jonge wereldverbeteraar gaat en ging naar hem op zoek.

We treffen James met zijn zelfgebouwde kar in de buurt van de grens van Haarlem en Heemstede. Hij wordt geholpen door zijn moeder en een paar vrienden. Gewapend met knijpstokken trekken ze van straathoek naar straathoek: de afvalkar is inmiddels goed gevuld.

Meer dan verwacht

"Het gaat goed, we hebben al heel veel verzameld. Veel meer dan ik had verwacht", zegt James. "Vooral op de eerste dag, langs de Oudeweg in Haarlem, lag heel veel afval." Het is vooral plastic en papier wat hij vindt en zo af en toe zit er een 'bijzondere vondst' tussen.

"Bij Bloemendaal vond ik een vieze luier, die heb ik maar niet aangeraakt met mijn handen. En er lag ook nog een horloge", vertelt hij trots. Zijn vriend Joep vult aan dat ze ook nog een skelter hebben gevonden, maar dat die iets te groot was om mee te nemen.

Veel hulp

"We moeten James goed te eten geven, als hij moe wordt dan geven we hem een muesli-reep", aldus zijn trotse moeder Evelien. Vandaag is zij aan de beurt om te helpen, maar ook de rest van de familie liep al heel wat kilometers mee.

Onderweg krijgt James ook hulp van volslagen onbekenden. "Bij Bloemendaal wilden zes mensen graag meedoen", vertelt hij trots. Anderen bieden hem eten en drinken aan. Aan belangstelling ook geen gebrek. Heel wat landelijke radioprogramma's en het Jeugdjournaal wilden hem al interviewen.

Deel twee

Het tweede deel van James' Elfstedentocht bestaat uit afval opruimen in onder meer Bennebroek, Schiphol en Badhoevedorp. Eindbestemming is het Amsterdamse Vondelpark, waar hij op dinsdag 20 augustus hoopt aan te komen.

Ondertussen slaapt James thuis of bij mensen die een slaapplaats aanbieden. "De eerste nacht sliep ik bij de overburen", lacht hij. Moeder Evelien heeft alvast een hotelkamer geregeld in Amsterdam. "Ook wel lekker dan hoor, slapen met schoon beddegoed. Want we stinken wel allemaal een beetje van dat afval."