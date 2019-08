Nieuwe glijbaan Alkmaars zwembad te steil: opening uitgesteld

ALKMAAR - De Pelican Dive, een gloednieuwe glijbaan in zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar, blijkt te gevaarlijk. De attractie zou morgen geopend worden. Die opening is tot nader order uitgesteld.

De glijbaan is vanochtend getest. Ondanks alle berekeningen 'is hierbij geconstateerd dat de vrije val te steil is', meldt Alkmaar Sport, de uitbater van het zwembad. "De veiligheid kan hierdoor niet gegarandeerd worden. De glijbaan wordt zo spoedig mogelijk aangepast en blijft tot nader order gesloten."

De geplande opening van de nieuwe attractie was gepland voor morgenmiddag. Die opening is nu uitgesteld. Zwembad Hoornse Vaart is het derde zwembad in Nederland met een Pelican Dive-glijbaan. Het Tikibad in Duinrell en het Roompot-vakantiepark in Zeeland gingen het Alkmaarse zwembad voor.

Te steil

Op de vraag hoe de glijbaan te steil kan zijn, moet een woordvoerder van Alkmaar Sport het antwoord schuldig blijven. "Mogelijk kunnen gebruikers zich toch tegen de bovenkant van de tunnel stoten als ze afzetten. Het kan ook zijn dat de val in het water onder een minimale hoek moet gebeuren", zegt de woordvoerder tegen Alkmaar Centraal.