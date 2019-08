Beau (10) in de wolken met shirt van Tadić: "Die gaat nooit in de was"

PURMEREND - De 10-jarige Beau uit Purmerend is sinds gisteren de gelukkige eigenaar van een shirt van zijn grote idool Dusan Tadić. Speciaal voor de wedstrijd tegen PAOK had de jonge Ajax-fan een spandoek gemaakt waarop hij om het shirt van Ajax' Messi vroeg. "Hij is nog steeds in extase", vertelt z'n moeder Cindy.

"We zijn bij alle wedstrijden, maar omdat we maar twee seizoenskaarten hebben, zit of Beau of zijn broer Dean in het stadion", vertelt Cindy. Gisteren was Beau aan de beurt. Omdat moeder en zoon kaartjes voor de eerste rij hadden bemachtigd, besloot hij een spandoek met de tekst 'Tadić, can we exchange shirts?' te maken en zo de aandacht van de Servische spits te trekken. Om Tadić te overtuigen, had Beau zijn eigen shirt op het spandoek geplakt.

Ja, Beau komt uit een gezin dat 'voetbal en Ajax ademt', bekent z'n moeder. Zijn verdriet was dan ook groot toen Ajax eind vorig seizoen tegen Tottenham Hotspur de Champions League-finale in de laatste minuut in rook zag opgaan.

"Na die wedstrijd barstte hij in een onbedaarlijk huilen uit", vertelt zijn moeder. "De meneer die naast ons zat, wilde graag dat Beau een mooie Ajax-ervaring zou hebben", gaat ze verder. "Hij heeft Ajax gebeld, en zij hebben ons gratis kaarten aangeboden."

Door een gemiste penalty leek Tadić even de schlemiel van de wedstrijd te worden, maar hij rechtte zijn rug en ging ook bij de tweede penalty achter de bal staan. Die ging er wel, net als een derde strafschop, waarmee de spits zich tot de man van de wedstrijd kroonde.

Publiek bedanken

Toen het team gisteren na het laatste fluitsignaal een ronde over het veld liep om het publiek te bedanken, bleef Beau's spandoek niet onopgemerkt.

"Ziyech zag het spandoek, en wees Tadic erop", vertelt Cindy. "Toen stak hij z'n duim op, kwam onze kant op en gaf z'n shirt." Het ging allemaal zo snel dat Beau niet in de gelegenheid was om zijn shirt aan Tadic te geven, maar daar ligt Beau volgens zijn moeder zeker niet wakker van.

"Hij heeft vannacht in het shirt geslapen, en hij heeft het nu nog steeds aan. De groene strepen van het gras zitten er nog op. Nee, dit shirt gaat echt nooit in de was."