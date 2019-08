Brandweer bestrijdt zomerse eenzaamheid bij bejaarden met voorlichtingsbezoekjes

PURMEREND - De brandweer ging vandaag langs bij bejaardenhuis Rusthoeve in Purmerend. Niet alleen om voorlichting te geven over brandveiligheid, maar voornamelijk om eenzame ouderen een luisterend oor te bieden in de soms eenzame zomervakantie.

"We willen als brandweer graag middenin de samenleving staan", vertelt brandweercommandant André Siebeling tegen NH Nieuws. "We merken gewoon dat, in gesprekken ook die we met zorginstellingen hebben, oudjes soms eenzaam zijn. De familieleden zijn vaak op vakantie."

Lees ook: Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

En dus gaan de brandweermannen en -vrouwen op bezoek bij zorginstellingen om een bakje koffie te drinken met de ouderen. "Ten eerste om een stukje gezelschap te bieden en aan de andere kant willen we ook graag een boodschap zenden." Zo wordt er gepraat over brandveiligheid en hoe bewoners en de zorginstelling daarmee het beste om kunnen gaan.

Rookmelders

Die gespreksstof blijkt niet overbodig; hoewel de meeste bewoners wel een rookmelder hebben, controleren ze deze niet. "Daar kan ik niet bij", lacht een bewoonster.