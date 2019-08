Eigenaar van auto die baby aanreed in Amsterdam is aangehouden

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden in verband met de aanrijding van een baby in een kinderwagen. Het ongeluk gebeurde maandag op het kruispunt van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat in de wijk Slotervaart. In plaats van te stoppen ging de bestuurder er vandoor.

De baby die in de wagen lag raakte gewond en moest in een ziekenhuis behandeld worden. Inmiddels is de baby weer thuis, hij of zij maakt het goed, aldus de politie.

Lees ook: Automobilist raakt kinderwagen en rijdt door

Meteen na de aanrijding werd er een onderzoek gestart naar de doorrijder. Mogelijk heeft een getuige het nummerbord van de auto genoteerd, want vandaag meldde de politie dat de kentekenhouder van de wagen is aangehouden.

De kentekenhouder is de wettelijke eigenaar van de auto, maar hoeft niet de bestuurder geweest te zijn ten tijde van het ongeluk. Dat zal moeten blijken uit verhoor.