Gewonde bij botsing tussen auto en Canta in Zaandam

ZAANDAM - Een bijrijder van een gehandicaptenvoertuig is vanmiddag gerond geraakt bij een ongeluk op de Wibautstraat in Zaandam.

Het ging rond 15.00 uur mis toen de Canta op het fietspad reed en een auto uit een zijstraat kwam. De bestuurder zag de kleine auto vermoedelijk over het hoofd, waardoor de voertuigen op elkaar botsten.

De bestuurders van de auto en de Canta raakten niet gewond. De bijrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk is de persoon met zijn of haar hoofd tegen de ruit geklapt.