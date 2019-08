Stank voor dank: man slaat behulpzame NS-medewerkster in gezicht

HILVERSUM - Een 62-jarige NS-medewerkster is gisteren in de stationshal van station Hilversum mishandeld. De verdachte, een 59-jarige Hilversummer, is opgepakt.

De vrouw stond in de hal om vragen van reizigers te beantwoorden. Toen ze ongevraagd een man te hulp schoot, reageerde hij geërgerd en sloeg in haar gezicht.

De man werd kort daarna aangehouden op verdenking van mishandeling en vastgezet op het bureau, waar hij is verhoord. Voor zo ver bekend zit hij nog vast.