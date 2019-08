Hoornse probleembrug over ruim drie weken weer volledig hersteld

HOORN - Otto's brug zal nog voor de Havenconcerten klaar zijn, die op 7 september in de Karperkuil worden gehouden. Dat belooft de gemeente Hoorn. De nieuwe herstelwerkzaamheden aan de brug starten aanstaande dinsdag.

Otto's brug werd op 25 julivoor fietsers en wandelaars, omdat één van de vier funderingspalen bleek te ontbreken en de situatie daardoor niet veilig was. De brug was daarvoor ruim vijf maanden afgesloten geweest vanwege renovaties.

De afgelopen weken zijn de aannemer en de gemeente bezig geweest met een nieuw plan om snel aan het herstel te beginnen. Dit plan kreeg voorrang op andere werkzaamheden. "Het gaat om een complexe constructie waarvoor nu een permanente en veilige oplossing is uitgewerkt. Aan beide kanten komen voor de kademuren twee palen met een balk waarop de brug dan rust. De gekozen constructie is met vier extra palen, op de plek waar onder andere de funderingspaal miste, daardoor extra stevig", vertelt de gemeente.

Er wordt vooralsnog nog niets gezegd over hoe dit in eerste instantie heeft kunnen gebeuren en wie of waar er steken zijn laten vallen. Fractie Tonnaernog steeds uitstaan bij de gemeente.