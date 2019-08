Driehuizen, Zuidschermer en De Woude al dagen zonder internet

ZUIDSCHERMER - Ziggo-abonnees in Driehuizen, Zuidschermer en De Woude kampen al sinds vrijdag met een storing. Gisterochtend kregen ze per sms melding dat de storing was verholpen, maar dat bleek niet zo te zijn.

Dat melden mediapartner Alkmaar Centraal en het Noordhollands Dagblad. Gistermiddag werd het sms-bericht opgevolgd met de melding dat het nog wel een paar extra dagen ging duren voordat de storing was verholpen.

Betonnen silo

Maandag pas werd voor abonnees duidelijk wat er mis was; een aannemer had een glasvezelkabel kapot gemaakt tijdens graafwerkzaamheden. Opmerkelijk genoeg zou de schade zich bevinden onder een betonnen silo. En schijnbaar is het niet zo eenvoudig om een tijdelijke omleiding aan te leggen.

Vooral in Driehuizen is het probleem groot: hier is geen KPN-kabel en is Ziggo dus de enige aanbieder. Vooral ondernemers vrezen inkonstenderving. Via hotspots op de mobiele telefoons werken inwoners aan een noodoplossing.