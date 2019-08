Buxusmot vreet Hoornse struiken aan gort: "Kwekers stoppen zelfs met kweken"

HOORN - De buxusmot is een landelijk probleem, maar in Hoorn vallen ze nu wel heel erg op. Ze lijken daar de struiken helemaal stuk te vreten en Horinezen klagen steen en been op sociale media. Kwekers stoppen zelfs met het kweken van de buxushaag. "Mensen die van siertuinen houden en mooie heggen hebben geplant, zijn de sjaak."

Dat vertelt Piet Compier van de groenvoorziening van Recreatieschap West-Friesland.

Buxusmotten en hun rupsenvariant staan erom bekend dat ze grote schade aanbrengen aan buxusplanten. Een probleem dat vooral ontstaat in de gemiddelde tuin van particulieren. Op Facebook delen Horinezen massaal hun aangevreten struiken. "Dit is echt niet leuk", reageert een mevrouw uit Westerblokker.

Kwekers stoppen ermee

Groenvoorziener Compier: "Het is zelfs zo vervelend, dat kwekers stoppen met de buxus. Mensen kopen ze simpelweg niet meer. Als jij veel tijd en geld stopt in het inrichten van je tuin met deze struiken en je ervaart er alleen maar ellende van, dan wordt het een kwestie van een terugnemende vraag."

De buxusmot

De buxusmot is een mot die zich nestelt in de buxusplant. De buxus wordt vaak in privétuinen gebruikt en is een struik die vaak wordt gebruikt in voortuinen als opvulling of dient als erfafscheiding. De buxus komt bijna niet meer voor in openbare parken of gebieden. Daarom is het een particulier probleem geworden. De mot is wit, met een bruine rand en kan vier centimeter breed zijn met gespannen vleugel.

Chemische bestrijdingsmiddelen

Het bestrijden van de rups en mot kan, maar gaat vaak gepaard met chemische middelen. "En daarom worden de struiken minder behandeld en eerder verwijderd. We leven vandaag de dag namelijk ook in een tijd, waar mensen wel twee keer nadenken om hun tuin in te sprayen met dit soort middelen. Als je kinderen of huisdieren hebt rondlopen, kan ik me dat voorstellen", aldus Compier.

Maar wat is dan de oplossing? "Als je de buxus echt mooi vindt, kun je deze het beste verspreid aanplanten en variëren met andere planten. Dan kan er minder concentratie van dit beestje ontstaan", zegt Compier. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit kun je ook je handen vuilmaken door ze stuk voor stuk van de struiken af te halen of simpelweg aan de struik te schudden, zodat de rupsen er vanaf vallen.