Verdachte mishandeling zwangere vrouw Amsterdamse Bos geeft zichzelf aan

AMSTERDAM - De politie heeft een 24-jarige man aangehouden in verband met de mishandeling van een zwangere vrouw bij het Amsterdamse Bos. De man uit Amstelveen is zelf naar de politie gestapt nadat de mishandeling in het nieuws kwam.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. In afwachting daarvan is de man vrijgelaten.

Vunzige Deuntjes

De mishandeling vond op 20 juli plaats tijdens het festival Vunzige Deuntjes. Het slachtoffer zette rond kwart over vijf 's middags iemand af op de Kiss and Ride van het festival.

Op het moment dat ze terug wilde rijden, liep er een groep van ongeveer acht jongens voor haar op de weg. Een aantal jongens weigerde om aan de kant te gaan.

Eén van hen opende zelfs een deur van de auto en begon op de vrouw in te trappen. Het slachtoffer liet meerdere keren weten dat ze zwanger was, maar dat hield de daders niet tegen. Een omstander schoot de vrouw vervolgens te hulp, waarop de groep toch besloot om er vandoor te gaan.

Verschrikkelijk nieuws

De organisatoren van Vunzige Deuntjes reageerden geschrokken op het bericht. "We vinden het verschrikkelijk nieuws en willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de daders opgepakt zullen worden", stond op Facebook. Gelukkig bleek het naar omstandigheden goed te gaan met de vrouw en haar baby.