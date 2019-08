Dit vegen IJmonders na twee weken vakantie van hun kozijnen

IJMOND - Inwoners van de regio IJmond hebben het er maar druk mee: de afgelopen tijd moesten sommige inwoners elke week flinke lagen vuil van randjes en meubels in huis halen. Het vuil komt onder meer van Tata Steel, denken ze.

Een inwoner van IJmuiden laat aan NH Nieuws weten dat de randen bij zijn ramen elke weer weer heel erg vies zijn. "Het is afhankelijk van hoe de wind staat", zegt de man. Hij wil liever anoniem blijven. "Omdat de badkamer wit is, kun je de overlast goed zien. Op andere plekken in huis zoals tussen de ramen en kozijnen, is het ook dik zwart."

Hij is er zeker van: de sporen komen van de grafietregens van Tata Steel, die tot nu toe vooral in Wijk aan Zee - aan de overkant van het kanaal - voor overlast zorgden. "Als de wind weer eens richting IJmuiden staat dan weet ik weer dat ik de ramen dicht kan doen."

Lees ook: Grafiet vrijgekomen bij Tata Steel, bedrijf stuurt waarschuwingsbericht

Een inwoonster van Beverwijk laat op de Facebookpagina Stofmelder zien dat ze ook grote hoeveelheden vuil van haar salontafel afhaalt. "Ik ben toch niet de enige die deze zware shit binnen heeft liggen? Ik ben er zo klaar mee!", schrijft ze.

Ook Ellen van Putten uit Beverwijk maakte na een vakantie van twee weken de vensterbank schoon. Op haar doekje zat een enorme zwarte laag. "Vlak voor de vakantie nog schoongemaakt. Het lijkt wel teer." Haar slaapkamerraam had tijdens de vakantie op een kier gestaan en daardoor was al het vuil binnengekomen.

Van Putten laat weten dat Tata Steel gisteren een monster heeft genomen van buiten, want ook haar balkon is erg vies. "Daar zit ook veel bouwstof tussen, want in mijn buurt zijn ze een hele nieuwe wijk aan het bouwen en de rioleringen aan het vervangen. Het vuil was erg zwart en glinsterend. Of het van Tata komt, moet het onderzoek uitwijzen. Ik denk wel dat er wat grafiet tussenzit."

Niet alleen Tata Steel

Ze benadrukt dat Tata Steel hoe dan ook niet de enige boosdoener is. "Ik denk dat hier ook veel overlast is van vliegverkeer, bouwstof en het Noordzeekanaal met de schepen. Er is veel industrie hier."

Op de Facebookpagina van Stofmelder zijn meer mensen die denken dat Tata Steel niet de enige vervuiler is. Naast het vliegverkeer wordt ook opwaaiend zand van het strand als reden voor de vuiligheid genoemd.

Lees ook: RIVM: Zware metalen in grafietregens Tata Steel, risico's voor buitenspelende kinderen

Een man uit Beverwijk klaagt ook over het vele vuil. "Het is niet alleen in Wijk aan Zee", schrijft de man op Facebook. "Dit komt van de voordeur na twee weken niet poetsen." Op de foto is iemand te zien die een erg vies geworden geel doekje omhoog houdt.

Meerdere mensen reageren op de foto's en ervaringen. Een vrouw laat weten dat mensen de viezigheid niet weg moeten halen, maar moeten melden dat er vuil ligt. Op www.stofmelder.nl kunnen bewoners in de IJmond stank-, stof-, of geluidsoverlast doorgeven.