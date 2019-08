Schuldeiser legt beslag op De Koepel in Haarlem

HAARLEM - Een schuldeiser heeft beslag gelegd op de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem. De eigenaar krijgt pas weer volledige beschikking over het gebouw als deze een schuld van ruim 122.000 euro betaalt.

Dit houdt voor de eigenaar in dat het karakteristieke pand niet kan worden verhandeld of overgedragen aan bijvoorbeeld de gemeente.

Architect

De rechtbank heeft onlangs bepaald dat de eigenaar, stichting Panopticon, het bedrag aan architect Thijs Asselbergs moet betalen. Die maakte in het voorjaar van 2017 afspraken over beloning van zijn werk.

"Dit bedrag, inclusief btw, was al een tegemoetkoming en ging niet over de werkelijk gemaakte kosten. Dat ze nu geen geld hebben, kan ik me voorstellen. Maar ik wil met de beslaglegging voor elkaar krijgen dat ze me een garantie geven dat ik het geld terug krijg."

Asselbergs was in 2017 betrokken bij het initiatief vanuit de stad om van de Koepelgevangenis een universiteit te maken. Blijkbaar hebben de betrokken burgers destijds afspraken gemaakt dat ze een vergoeding zouden krijgen voor hun diensten. Of in ieder geval Asselbergs.

In Haarlems Dagblad zegt bestuursvoorzitter Adriaan Helmig dat Panopticon het geld nu nog niet heeft om Asselbergs te betalen. De stichting gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Panopticon zou in Haarlem een filiaal van een Amsterdamse universiteit willen opzetten. Die universiteiten gingen daar niet op in. Nu is met een aantal partijen afspraken gemaakt om er een onderwijsinstelling van te maken. Eind dit jaar moet Panopticon daarvoor een bedrag van twintig miljoen hebben opgehaald bij investeerders.

