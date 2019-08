Vliegende handhavers zoeken vanuit de lucht naar overtreders op Texel

TEXEL - 'Vliegende handhavers' zoeken deze maand op Texel vanuit de lucht naar overtredingen op de grond. Het gaat dan om zogeheten seizoensgebonden overtredingen, zoals het aanbieden van te veel kampeerplekken op een camping dan toegestaan.

De handhaving vanuit de lucht vindt plaats vanuit een klein vliegtuig met mogelijk drie tot vier inzittenden. Vanuit het toestel worden luchtfoto's gemaakt. Deze vliegtuigen worden ook al ingezet om jaarlijks luchtfoto's van Texel te maken om illegale bebouwing op te sporen.

Bij het controleren vanuit de lucht is het efficiënter om in één keer veel te doen. Vanuit een vliegtuig is het namelijk een stuk voordeliger dan het hele eiland rond te rijden in een auto.