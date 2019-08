Container hier, container daar: in Medemblik is de oplossing bijna klaar

MEDEMBLIK - In Medemblik staat de Gedempte Achterom vol met bedrijfscontainers. Dit tot ergernis van de lokale buurtbewoners en politiek. Maar door een initiatief vanuit het bedrijfsleven, lijkt de oplossing over een paar maanden al te komen.

Ze zorgen voor stank, ze nemen parkeerplaatsen in beslag en fraai is anders. De grote ijzeren bedrijfscontainers domineren het straatbeeld in de binnenstad van Medemblik. "In het begin stonden ze overal door de stad verspreid, maar nu staan ze allemaal bij elkaar op de Gedempte Achterom", vertelt Tjeu Berlijn van de VVD Medemblik.

De nieuw geïnstalleerde ondergrondse containers blijken de boosdoener. Op de plek van die containers was vroeger namelijk de verzamelplaats voor het horeca- en bedrijfsafval. "Dat afval kan nu alleen nog een weg vinden in de grote containers." De VVD stelt de gemeente daarom vragen of ze zich bewust zijn van de container-invasie en of er over een oplossing wordt nagedacht.

Oplossing gezocht

Frank Bakker van Het Wapen van Medemblik is één van de initiatiefnemers voor een oplossing. "We willen met de bedrijven eigenlijk al aanhaken op de ondergrondse containers. Maar deze bleken alleen voor particulieren bestemd, dus zijn we voor onszelf naar een eigen oplossing gaan kijken."

"Wij zijn het volledig eens dat de huidige situatie niet werkt. We hebben daarom GP Groot benaderd en met een contactpersoon via de gemeente meerdere gesprekken gehad. Inmiddels is er zelfs een akkoord bereikt om te zorgen dat de eerste ondergrondse container voor bedrijfsafval er gaat komen. De eerste locatie is op de Gedempte Achterom", vertelt Frank.

Nog voor einde van het jaar

De eerste container wordt een proef en heeft een leveringstermijn van ongeveer vier maanden. Naar verwachting komt er na de zomer een definitief akkoord, wat er volgens Frank voor zou kunnen zorgen dat de nieuwe container er nog voor het einde van dit jaar staat. Toch blijkt het niet 'zomaar geregeld'. "Er moeten tien tot vijftien bedrijven gevonden worden die deelnemen aan het gooien van afval in deze container. Dan pas halen we de kosten eruit."

Uiteindelijk hoopt Frank dat de proef lukt en dat dit het startpunt is om het straatbeeld van Medemblik 'container vrij' te maken. "Je verfraait hiermee het straatbeeld van Medemblik. Het streven is om binnen een jaar alle containers uit Medemblik te hebben."