Zaandammer (62) opgepakt in park met keur aan harddrugs

ZAANDAM - Een 62-jarige Zaandammer is gisterochtend aangehouden in het Burgemeester In ’t Veldpark met een scala aan narcotica op zak. De politie verdacht de groep waaronder de man zich begaf al langer van het handelen in drugs.

Tegen half elf controleerde de politie het groepje dat in het park rondhing. Bij de zestigplusser vonden de agenten vrij snel een keur aan drugs.

Drugs

Zo kwamen er vier zakjes hennep en hash, 23 xtc-pillen en Diazepam [valium, red.] te voorschijn. Maar ook 26 bolletjes met mogelijke heroïne en cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen en de man is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.