Bewoners Leidsevaart in Vogelenzang 'waarschuwen' magneetvissers

BLOEMENDAAL - Ruim je rommel op en pas op voor oude bommen en granaten. Dat is kortweg de strekking van een brief die omwonenden van de Leidsevaart ter hoogte van de spoorbrug in Vogelenzang hebben opgehangen. Een brief gericht aan magneetvissers.

De Leidsevaart is een geliefde plek voor magneetvissers. Er worden nogal wat oude fietsen, brommers en ander oud-ijzer naar boven gevist. Omwonenden storen zich eraan dat de vissers hun rotzooi achterlaten en vragen ze het op te ruimen. 'U kunt een boete krijgen van 380,- wees u van bewust als u besluit toch u opgeviste afval te laten liggen', schrijven ze.

Lees ook: Mogelijk kalasjnikov uit water gehengeld door magneetvissers

Explosieven

De magneetvissers worden in de brief ook gewaarschuwd. Want de spoorbrug schijnt in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd te zijn en dat zou kunnen betekenen dat er nog oude, misschien nog niet-ontplofte explosieven in het water liggen. De magneetvissers wordt gevraagd om het projectiel dan meteen terug in het water te hangen en 112 te bellen.

Lees ook: Haarlem waarschuwt nogmaals: magneetvissen in de stad verboden

NH Nieuws trof een tijdje geleden een paar magneetvissers aan bij de spoorbrug. Zij namen hun rotzooi wel mee en deden naast het oud-ijzer nóg een bijzondere vondst.



In buurgemeente Haarlem geldt een verbod op magneetvissen. Juist vanwege de redenen die de bewoners van de Leidsevaart ook in hun brief aangeven. Het geeft rommel en de veiligheid komt in het geding. Een andere reden dat Haarlem een verbod heeft ingesteld is dat de magneten mogelijke archeologische vondsten op de bodem kunnen beschadigen.

Kijk hier voor meer nieuws over Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede.