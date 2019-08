Omgekomen Roy (25) door familie en vrienden herdacht tijdens feestweek

DEN HELDER - Bij een feestweek in Den Helder is gisteravond Roy herdacht, de man die bij een tragisch ongeval op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna om het leven kwam. Volgens Francis Jongbloed, die de feestweek organiseert, was de herdenking "zeer emotioneel".

De 25-jarige Roy kwam vorige week onder een grasmaaier terecht op het terrein. Medewerkers reageerden geschrokken op wat er was gebeurd. De eigenaren Agnes en Robert Kruijff kregen het nieuws mee vanaf hun vakantieadres in Italië. Ze kwamen daarom eerder naar huis. "Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei Robert tegen NH Nieuws.

Lees ook: Landgoed Hoenderdaell kapot van dood medewerker Roy: "Dit is onwerkelijk"

Bij de herdenking gisteravond werd een minuut stilte gehouden en daarna werd er een favoriet nummer gedraaid: 'Echte vrienden blijven vrienden' van Dennie Christian.

Saamhorigheid

Volgens Jongbloed was het heel druk tijdens de herdenking. De ouders van Roy waren er, veel vrienden en andere mensen die hem hebben gekend. "In de buurt is veel saamhorigheid. Het was een heel mooi moment."

De feestweek in de Visbuurt begon gisteren en duurt tot en met zondag. De herdenking gisteren was op een pleintje in de buurt. De ouders en de vriendengroep van Roy zijn na de herdenking ook nog gebleven, laat Jongbloed weten.