Ajax naar de play-offs van de Champions League

AMSTERDAM - De return van Ajax tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions Legue had alles in zich; strijd, een domper, verdedigende fouten, een gemiste penalty en twee rake penalty's. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft 0-1 achter, maar Ajax won met 3-2. Dat was na de 2-2 van vorige week in Thessaloniki genoeg om door te gaan naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi. APOEL Nikosia is daarin de tegenstander. Ajax speelt dinsdag eerst uit op Cyprus.

Ajax startte in dezelfde opstelling als afgelopen zaterdag tegen FC Emmen. De ploeg had in het begin van de wedstrijd een paar kansjes via Donny van de Beek en Dusan Tadic, ondanks dat PAOK vroeg druk zette en de Amsterdammers moeite hadden daar onderuit te komen. Ook PAOK kreeg kansjes, maar die gingen naast of over, tot Diego Biseswar in de 23e minuut de bal voor zijn voeten kreeg gekopt door Veltman. Met een puntertje dompelde hij de ArenA in mineur.

Doorgaan na domper

Ajax bleef het proberen na die domper. Na een half uur werd Neres omver geduwd in het strafschopgebied. De strafschop die daarop volgde van Dusan Tadic werd door de 1.98m lange keeper Paschalakis gered, hoewel de keeper wel te vroeg van de lijn kwam. De scheidsrechter zag dat niet en liet hem dus ook niet over nemen.



Tweede penalty wel raak

Vier minuten voor tijd maakte Biseswar hands in het strafschopgebied. Tadic nam opnieuw zijn verantwoordelijkheid en schoot de penalty nu wel raak.



Rust 1-1

Ziyech werd voor de rust nog getorpedeerd door de Griekse keeper die als een dolle stier uit zijn doel kwam en de spelmaker halverwege de helft hard raakte. Ziyech kon verder en kort daarna gingen de spelers met een 1-1 stand rusten.

Veel kansen

Razvan Marin werd in de rust gewisseld voor Sergiño Dest, die rechtsback ging spelen. Daardoor schoof Mazraoui naar het middenveld. Ajax kreeg opnieuw kansjes, zoals een paar prachtig gekrulde schoten van Ziyech en Taglliafico die bijna een bal die de keeper liet vallen binnen kon tikken. Neres kreeg een bal doorgekopt door Van de Beek, maar zag zijn volley net naast gaan.

Ajax moest wel op blijven passen voor de counters van PAOK, dat er geregeld met veel spelers tegelijk uitkwam en dan een overtal situatie creëerde.

Tagliafico 2-1

Ajax bleef drukken en bleef zoeken naar de voorsprong. Een kwartier voor tijd was Tadic daar dicht bij nadat Tagliafico de bal al glijdend voortrok. Het was de Argentijn zelf die twee minuten later de bal met een stuit in de hoek achter de Griekse keeper kopte voor de bevrijdende 2-1.



Kort voor tijd werden Tagliafico en Huntelaar geduwd in het strafschopgebied. Tadic mocht voor de derde keer naar de strafschopstip en hij faalde niet: 3-1.

Biseswar 3-2

In de extra tijd werd het nog 3-2. Opnieuw was het de bij Ajax opgeleide Biseswar die scoorde, maar zijn tweede doelpunt van de avond kwam te laat. PAOK werd voor de derde keer in de geschiedenis uitgeschakeld door Ajax.

APOEL Nicosia volgende tegenstander

Ajax komt nu in de play-offs voor een plaats in de groepsfase APOEL Nicosia tegen, dat na 2-1 verlies thuis, uit met 2-0 won van Qarabag. Ajax houdt zo alles in eigen hand om de Champions League te halen waar de club uit Amsterdam zo graag weer aan wil deelnemen. Daarvoor gaf de club ruim 50 miljoen euro op de transfermarkt uit. Bovendien wist Ajax Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico, André Onana, Noussair Mazraoui en Davis Neres te verleiden met vette contracten. En voor wie Marc Overmars en Donny van de Beek goed beluisterde, is de kans groot dat die ook in Amsterdam blijft.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltkamp, Martínez, Tagliafico; Marin (Dest/46), v.d.Beek (De Wit/89), Blind; Ziyech, Tadic, Neres (Huntelaar/76)

Opstelling PAOK: Paschalakis; Léo Matis, Varela, Crespo, Giannoulis; Léo Jabá (Limnios/71), El Kaddouri, Esiti (MIsic/82), Biseswar; Pelkas (Swiderski/63), Akpom