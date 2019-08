Fractielid zet vraagtekens bij kennis ex-wethouder over dak AZ: "Doe er dan wat mee"

ALKMAAR - "Als je kennis over iets hebt, dan ga je door roeien en ruiten." Dat zegt raadslid voor CDA Alkmaar Gosse Postma over toenmalig wethouder Victor Kloos. Hij claimde vanmorgen altijd al geweten te hebben dat er een 'constructiefout' in het dak van AZ zat.

Kloos meent in 2006 te hebben gewaarschuwd, maar volgens Postma is dat niet voldoende. "Ik vind het slappe hap, als je het rapport in handen hebt en je doet er dertien jaar lang niets mee", vertelt de volksvertegenwoordiger aan NH Nieuws. "Dat is niet goed voor Nederland. Als je kennis hebt over iets, dan ga je door roeien en ruiten."

"We hebben er destijds voor gewaarschuwd", vertelde Victor Kloos vanmorgen tegen het AD. "Hij had zijn rug recht moeten houden", is de mening van Postma. "Wir haben das gewusst", woordspeelt hij, "Nou, doe er dan wat mee. Hier heeft niemand iets aan."

Documenten opgevraagd

Kloos heeft alle documenten, onderzoeken en rapporten uit die tijd opgevraagd bij de gemeente. Ook daar zet de CDA'er vraagtekens bij. "Hij had toen (2006, red.) alle toegang. Heeft hij ze zeker niet goed gelezen."

Op 12 september is er een raadsdebat over het dak van AZ. Postma is van plan, waar het gepast is, Kloos te confronteren met zijn opmerkingen.