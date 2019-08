Oud-Ajacied Frank de Boer: "Gelijk salaris voor mannen en vrouwen in voetbal is belachelijk"

AMSTERDAM - Oud-Ajacied Frank de Boer vindt het vreemd dat er in vrouwenvoetbal evenveel verdiend zou moeten worden als in mannenvoetbal. Hij reageert daarmee op het besluit van de KNVB om salarissen van mannelijke en vrouwelijke voetballers voor Oranje gelijk te trekken.

Dat vertelt hij in een diepte-interview met The Guardian. In het interview gaat het onder andere over het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal, waarbij de Oranjevrouwen dit jaar in de finale verloren van de Amerikanen. Ondertussen heeft de KNVB besloten dat de vrouwelijke en de mannelijke ploeg van Oranje vanaf 2023 gelijkwaardig beloond zullen worden. Tussen nu en 2023 zal het salaris van de vrouwen stapsgewijs worden verhoogd.

Populariteitsverschil

"Ik vind het belachelijk", reageert De Boer op het nieuwe beleid. "Als er naar de finale van het wereldkampioenschap 500 miljoen mensen kijken, en naar de vrouwenfinale 100 miljoen, dan is dat een verschil. Het is niet hetzelfde. Natuurlijk moeten ze betaald krijgen wat ze verdienen en niet minder, gewoon wat ze echt verdienen."

Wat De Boer betreft, ligt het verschil voornamelijk in de populariteit van de sport en daarmee in de advertentie-opbrengsten. "Als het net zo populair is als de mannen, dan zullen ze het krijgen, want dan zullen de inkomsten en de advertenties ook daar naartoe gaan. Maar dat is niet zo, dus waarom moeten ze hetzelfde verdienen? Dat begrijp ik niet."

'Sportwereld is anders'

Hij denkt dat het gelijktrekken van salaris is over komen waaien vanuit andere ongelijkheden in de samenleving. "Vrouwen werden onderbetaald, zeker in managementposities. Als je een manager in een bank bent, moet je hetzelfde verdienen als mannen, omdat dat verschil alleen mentaal is. Niet fysiek. Maar dat komt nu een beetje over naar de sportwereld, zoals tennis en voetbal. Maar dat is nog steeds anders."