Liften 'slechtste treinstation van Nederland' zijn volgende maand klaar

DEN HELDER - Een lang gekoesterde wens gaat volgende maand in vervulling: dan zullen de liften op treinstation Den Helder Zuid zijn geplaatst. Vorig jaar was al begonnen met de werkzaamheden, maar vanwege leveringsproblemen bij de leverancier werd de daadwerkelijke plaatsing telkens uitgesteld. Nu lijkt het er dus echt aan te komen.

"Ook de trappen naar de perrons en de tunnel worden dit jaar nog opgeknapt", zegt woordvoerder Carola Belderbos. Hiermee moet het gevoel van veiligheid op het station, dat dit jaar door treinreizigers nog werd beoordeeld als slechtste van Nederland, te verbeteren. NS, gemeente en politie werken al een tijd nauw samen op dit gebied.

Dat juist afgelopen weekend een vrouw in het tunneltje onder dit station van haar spullen werd beroofd, is volgens de NS-woordvoerder 'heel vervelend'. "Dit is echter de eerste keer in jaren dat dit op het station gebeurt. Er is vorig jaar een proef geweest met camera's op de perrons, die is gestopt omdat er geen incidenten zijn geregistreerd."