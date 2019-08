Waarland krijgt geen eigen treinstation: 'Geen kans van slagen'

WAARLAND - Er komt bij Waarland/De Weel geen apart treinstation. Een station heeft op die locatie geen kans van slagen. Dat blijkt uit het eerste onderzoek hiernaar in opdracht van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

De gemeenteraden wilden iets doen aan de verschraling in het openbaar vervoer. Immers: enkele buslijnen zijn opgeheven, waardoor ondere andere jongeren lastiger op school kunnen komen. 'Goede bereikbaarheid is nodig om economie en toerisme te versterken en om inwoners vervoersmogelijkheden te blijven geven', meenden ze.

Tegenargumenten

Om de opheffing van buslijnen enigszins te compenseren, is - op initiatief van de regio - begin dit jaar onderzocht of een treinstation bij Waarland en De Weel haalbaar zou zijn. Dan zou er dus een extra stop tussen Den Helder en Alkmaar zijn. Maar al snel bleek dat de NS en Prorail weinig zien in deze plannen. "De dienstregeling is gevat in een vol systeem waarbij aanpassingen vrijwel onmogelijk zijn", schrijven de gemeenten. "De wachttijd voor de passagiers in de tijd neemt toe, terwijl er slechts klein voordeel is voor de inwoners rondom station Zijdewind/Waarland."

Bovendien kost het plaatsen van een nieuw treinstation miljoenen euro's. "Omdat NS en Prorail de exploitatie van dit station niet rendabel achten, komen veel van die kosten bij ons terecht." Aangezien zij dat kennelijk niet kunnen of willen betalen, wordt dit plan afgeblazen. "Het onderzoek stopt hier dus", aldus Schager wethouder Hans Heddes.