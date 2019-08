Verwijderde video onthult: 'Constructie AZ-stadion was niet berekend op zonnepanelen'

ALKMAAR - Sunprojects, het bedrijf dat drie jaar geleden de 1.700 zonnepanelen installeerde op het inmiddels ingestorte dak van het AZ-Stadion, wist dat de constructie hiervoor in eerste instantie niet geschikt was.

Dat blijkt uit een promotievideo van het bedrijf, die in handen is van onder meer NH Nieuws. De video is inmiddels door Sunprojects verwijderd.

In de video stelt Anna Lambrechts, commercieel directeur van Sunprojects: "Er waren een aantal uitdagingen, waaronder de constructie van het dak. De constructie was uiteraard niet berekend op zonnepanelen, maar samen met onze leveranciers hebben we een oplossing bedacht.”

Lees ook: AZ speelt komende wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag

Wat die oplossing was, is onbekend. Sunprojects zegt op haar website een 'totaaloplossing' te leveren bij zonnepaneelprojecten: van ontwerp tot en met montage.

Eerdere uitspraak

Gisteren zei Hans Lambrechts, algemeen directeur bij Sunprojects, nog tegenover het Noordhollands Dagblad dat het gewicht van de panelen niet de oorzaak kon zijn, omdat vooraf was onderzocht of het dak het gewicht kon dragen.

Inmiddels is de promotievideo offline gehaald. Waarom dat is, wil Sunprojects niet zeggen. NH Nieuws heeft het bedrijf herhaaldelijk om een reactie gevraagd, maar Sunprojects geeft geen commentaar.

Update

Rond 16.30 uur heeft NH Nieuws alsnog een reactie ontvangen van Sunprojects. Het bedrijf stelt dat de uitspraak van de commercieel directeur ging over de onderconstructie van het dak en “niet op de bouwkundige aspecten van het stadiondak”. Om verwarring te voorkomen, is de video van de site gehaald, zo stelt Sunprojects.



Verder wil de organisatie geen reactie geven ‘aan derden’ over het zonnepaneelproject. Wel zegt het bedrijf betrokken te zijn bij de lopende onderzoeken naar het instorten van het stadiondak.

Bekijk hieronder de volledige video (uitspraak directeur vanaf 3.17)





Ook gemeente en AZ in video

Opvallend is dat in de video alle partijen aan het woord komen en trots vertellen over het zonnepanelenproject. Zo zijn in de video ook Jeroen Morsch, manager marketing bij AZ, en Li Ming, de leverancier van de panelen, te zien.

Vanuit een skybox aan de niet-ingestorte kant van het stadion vertellen ze trots over hun project, terwijl de contracten worden ondertekend. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar en de Rabobank zijn te zien als er wordt geproost op de samenwerking.

'Geen vergunning nodig'

De gemeente Alkmaar laat desgevraagd aan NH Nieuws weten dat er geen vergunning nodig was voor het plaatsen van de panelen. De gemeente was wel zijdelings betrokken vanuit een duurzaamheidsproject.

Tekst gaat door onder de foto





Wel heeft AZ een berekening naar de gemeente gestuurd, waaruit zou blijken dat de constructie de zonnepanelen kon dragen. "Daar hield het voor de gemeente op", aldus een woordvoerder.

AZ laat weten op de hoogte te zijn van de video, maar vooral de onderzoeken die nu lopen af te wachten. Gisterochtend bezocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het gebouw.