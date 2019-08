Amsterdamse politiemol moet 84.000 euro terugbetalen

AMSTERDAM - Een 22-jarige voormalig politieman moet ruim 84.000 euro aan de Nederlandse staat betalen omdat hij informatie uit politiesystemen heeft doorgespeeld aan criminelen.

Dat bepaalde de rechtbank in Arnhem. Eerder dit jaar is de man, die bij de Amsterdamse politie werkte, hiervoor veroordeeld tot een celstraf van 45 maanden.

De man begon in 2017 bij de politie en nog geen jaar later zocht hij al in systemen naar informatie over criminelen. Tegen betaling van ongeveer 250 euro per keer speelde hij dat aan hen door. Hij hield zelfs een soort spreekuur waarbij hij op afroep informatie opzocht en deelde. Een lopend politieonderzoek liep zelfs stuk door het handelen van de agent.

Omdat de man geld heeft verdiend met het plegen van deze strafbare feiten, wordt dit voordeel hem door de rechtbank ontnomen.