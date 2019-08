Diemense 'GHB-wethouder' publiceert brief politie: "Geen strafbare middelen in bloed"

DIEMEN - De bloedtest van Jorrit Nuijens, voormalig wethouder van de gemeente Diemen, is teruggekomen, laat Nuijens zelf weten. Er zijn geen stoffen gevonden die strafbaar zijn. De brief is gepubliceerd op het Twitter-account van Nuijens.

Op 20 juni van dit jaar werd Nuijens opgepakt op het Waterlooplein in Amsterdam, nadat er melding was gemaakt van overlast. Ook zou hij in het gezicht van een agent hebben gespuugd bij zijn aanhouding.

Vrij snel na zijn arrestatie werd onderstaande video verspreid via Twitter:



Bij de arrestatie maakte de politie bekend dat Nuijens vermoedelijk een flesje GHB op zak had. Ook had hij twee zakjes wiet bij zich. Om die redenen werd er een bloedtest bij de toenmalig wethouder afgenomen. Die komt nu dus schoon terug.

Na de gebeurtenissen van eind juni stapte Nuijens op als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Diemen. Voordat hij daar als wethouder aan de slag ging, was hij raadslid in Amsterdam voor GroenLinks.

'Onwaarheden'

Bij het aanbieden van zijn ontslag schreef Nuijens al in een persoonlijke brief aan de Diemenaren dat er een aantal 'onwaarheden' in de berichtgeving over zijn arrestatie zouden zijn. Hij ging verder niet in op waar dat precies over ging. "Hoewel ik de behoefte voel dat recht te zetten, neemt niets weg dat het een wethouder niet past om politieagenten op deze manier toe te spreken. Aanblijven zou mijn gemeente en mijn partij verdere schade berokkenen. Dat is het laatste wat ik wil", schreef Nuijens.

Nuijens wil op dit moment nog niet verder op de zaak ingaan. Het Openbaar Ministerie wachtte onder andere de uitslag van deze bloedtest af, om te kunnen bepalen waar ze Nuijens voor zouden vervolgen. Wat de invloed van deze testresultaten daar precies op gaat zijn, is op dit moment nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de politie kan op dit moment nog niet bevestigen dat de brief verstuurd is, maar zegt wel dat de brief echt lijkt te zijn. Ze komen er spoedig op terug.