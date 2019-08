Bussumse shishalounge langer op slot na drugs- en wapenvondst

BUSSUM - De Bussumse shishalounge die eind juni is gesloten na een drugs- en wapenvondst blijft zeker tot eind december dicht. Dat meldt de gemeente Gooise Meren.

De politie deed eind juni een inval in de shishalounge, omdat er al langer signalen waren dat er drugs gebruikt of verhandeld werd. Daarnaast waren er klachten over overlast rond het pand, zoals foutgeparkeerde auto's, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers.

Bij de inval werden inderdaad verschillende soft- en harddrugs gevonden en vond de politie ook twee steekwapens.

Rust terugkeren

Meteen na de drugs- en wapenvondst werd de shishalounge al tijdelijk gedwongen gesloten. De gemeente Gooise Meren verlengt dat nu tot eind december. Dat gebeurt volgens de gemeente om de bekendheid van de lounge terug te dringen als drugsadres zodat de rust in de omgeving terugkeert.