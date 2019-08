Feest na missverkiezingen Callantsoog loopt uit de hand: "Karatetrappen tegen ons hek"

CALLANTSOOG - De missverkiezingen in Callantsoog zijn gisteren onrustig verlopen: een groep jongeren veroorzaakte overlast bij restaurant Brekers, waar de verkiezing werd gehouden. "Slaande ruzie voor ons huis, karatetrappen tegen ons hek, gierende banden en kneiterharde muziek met de ramen open", schrijft een buurtbewoonster op Facebook.

Het was volgens de Callantsoogse Bep 'weer feest vannacht' bij de missverkiezingen, verzucht ze in 'Je bent een Callantsoger als': "Wat zal ik blij zijn als dit weer voorbij is. Overal ligt glas en lege bierflessen."

De politie bevestigt dat er vannacht rond 3.45 uur sprake was van geluidsoverlast in de Helmweg. "Er is met de beveiliging van het restaurant gesproken en zij hebben gezorgd dat de jongeren zijn weggestuurd", zegt politiewoordvoerder Marloes de Kaart.

Er werden gisteravond in Brekers de eerste vijf finalisten verkozen voor de verkiezing tot Miss Callantsoog.