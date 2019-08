Zaanse drankstoker wint zilver op WK voor jenever: "Stond te juichen op de camping"

KOOG AAN DE ZAAN - Met zijn jenever 'Genièvre de Zaan' heeft Adriaan Keyer zilver gewonnen op een prestigieuze wereldwijde drankcompetitie. En dat terwijl de Zaankanter nog maar twee jaar bezig is met het stoken van sterke drank.

De prijs op de zogeheten International Wine and Spirit Competition in Engeland kwam dan ook als een volslagen verrassing. "Toen ik op de camping het mailtje las dat ik deze prijs had gewonnen, kon iedereen dat wel even horen ja, zo hard heb ik gejuicht", lacht Keyer.

In zijn stookruimte loopt een klein straaltje alcohol uit de condensator die de warme damp uit de stookketel opvangt. "O, die loopt iets te snel. Zo gaat er aroma verloren, dat moeten we niet hebben". Het komt op de details aan, als je een topproduct wilt maken. "Ik gebruik alleen biologische ingrediënten en ik maak alles zelf. Als je er troep in stopt, komt er ook troep uit."

Succes

Keyer is twee jaar geleden professioneel begonnen met wat daarvoor zijn hobby was. "Ik maakte al wel wijn en cider. Destileren is daar eigenlijk het gevolg van. Toen ik na dertig jaar werken bij mijn werkgever de kans kreeg om te vertrekken, heb ik het serieus opgepakt."

Met als resultaat: een jenever die door kenners als absolute top wordt gezien. Het scheelde maar vier puntjes of de Zaanse drankstoker was meteen wereldkampioen geworden. "Er is inmiddels zo veel belangstelling dat ik moet gaan zoeken naar een grotere locatie, in plaats van de bijkeuken thuis. Hopelijk lukt dat in de Zaanstreek!"