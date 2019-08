Enkhuizers willen top van Friese zeilwedstrijden bereiken: "We worden steeds beter"

ENKHUIZEN - Een groepje West-Friese zeilers gaat de strijd aan met 'die andere' Friezen in het zogeheten skûtsjesilen. Voor het tweede jaar op rij probeert de bemanning van het Enkhuizer schip 'De Drie Haringen' ook naam te maken bij het zeilevenement. En dat lijkt te werken: "We hebben meer en meer ervaring."

Vorig jaar deden ze mee in de C-klasse van de Friese zeilwedstrijd en promoveerden ze gelijk. En dus mogen schipper Thomas de Boer en zijn bemanning aan de bak in de B-klasse. "We hebben hard getraind en veel geoefend. Op boothandling en teambuilding, dat gaat goed. We hebben van sponsoren ook nieuwe wind- en snelheidsmeters gekregen. Dus nu kunnen we het ook meetbaar maken en die ervaring meenemen", legt Thomas uit.



Mast brak door in tweeën

De eerste wedstrijd in stormachtige omstandigheden eindigt het team knap als vierde. "Harde wind is voor ons bekend terrein", legt bemanningslid Wouter Rustenburg uit. Toch ging het bijna goed mis. "Door een windvlaag ging het zeil omhoog en brak een stuk hout (van de fokkeloet) in tweeën. Een deel kwam klem te zitten bij iemand aan boord. Maar we bleven kalm, en gelukkig is er niks ernstigs gebeurd, en bleef het beperkt tot een blauwe plek."

Een dag later in Heeg eindigen de Enkhuizers teleurstellend als twaalfde. "We zaten in het begin in de tang bij andere schepen en moesten meerder malen van koers veranderen. Daarna lukte het niet meer om dichterbij te komen."

Het team heeft als doel om zich te handhaven in de B-klasse, maar uiteindelijk is er een groter doel. "Ik heb voor mezelf een vijf à tienjaren-pad uitgezet. Uiteindelijk moeten we in de A-klasse terecht komen, de hoofdklasse, maar daar geef ik ons nog een paar jaar de tijd voor", aldus schipper Thomas.

Vandaag eindigde De Drie Haringen als tiende in Sloten, waardoor de Enkhuizer op een negende plek in het algemeen klassement staan. Het evenement eindigt aankomende zaterdag in Lemmer.