77-jarige Henk Mol wacht bijna 3,5 uur op taxi: "Beetje vernederend"

AMSTERDAM - Het is de zoveelste negatieve ervaring met Amsterdamse vervoerder RMC. De 77-jarige Henk Mol moest zondagavond bijna 3,5 uur wachten op zijn taxirit, terwijl hij helemaal niet zo lang in zijn rolstoel kan zitten.

Meneer Mol is gebonden aan zijn rolstoel vanwege een hersenaandoening. Daarom zit hij bovendien sinds juni in een verzorgingshuis. Gelukkig kan hij nog steeds wel bij zijn vrouw, Catharina Vasterling, op bezoek.

Dat deed hij afgelopen zondag dan ook. Rond 20.00 uur zou hij weer teruggebracht worden naar het verzorgingstehuis. Maar RMC had een verkeerde taxi gestuurd, waar geen rolstoel in paste.

In het halletje

Het echtpaar moest daarom een nieuwe rit boeken, waarbij beloofd werd dat de taxi om 21.20 uur zou arriveren. Uiteindelijk werd het 23.15 uur, een stuk later dan gepland. "Het is een beetje vernederend. Ook omdat het steeds later wordt", vertelt meneer Mol.

Lees ook: Ritten boeken weer mogelijk na grote storing ouderenvervoerder RMC

Bovendien moest het stel al die tijd wachten in het halletje van het appartementencomplex. Het was namelijk onmogelijk om meneer Mol weer even naar de woning te brengen, omdat hij daarvoor in een traplift getild moest worden. En dat was veel te zwaar voor zijn vrouw.

Fles wijn

"Mijn man kan heel moeilijk lang zitten, dus hij kreeg ontzettende pijn in de rug", vertelt mevrouw Vasterling. "Dan kwam er een buurvrouw en dan trokken we hem weer even wat overeind, zodat hij minder pijn had. Het was een ontzettend vervelende situatie."

Gelukkig maakten de buren het hele gebeuren nog enigszins draaglijk. "Eerst kwam een buurvrouw met koffie. Na een uurtje kwamen buren met een fles wijn, die kwamen er ook bij zitten."

Vaker mis

Bij RMC gaat het regelmatig mis. Er zijn veel gevallen bekend waarbij kwetsbare ouderen urenlang moesten wachten op hun taxirit.

Lees ook: RMC-taxi ramt stilstaande touringcar in Amsterdam

Wel zou het de afgelopen maanden weer wat beter gaan. Toch merkt meneer Mol daar weinig van. "We zijn elke keer verrast als het goed gaat", vertelt zijn vrouw. "Een beetje omgekeerde wereld."

Excuses

RMC laat weten dat er bij de aanvraag van de rit niet is vermeld dat het om een rolstoeltaxi gaat. Bij het opnieuw boeken van de rit is er door RMC een fout gemaakt. Daarna kon de bestelde rolstoeltaxi door drukte op de weg niet eerder bij meneer zijn dan kwart over 11. Het bedrijf heeft haar excuses aangeboden en laat weten de situatie ten zeerste te betreuren.