Jerrycans met onbekende vloeistof gevonden in water Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft de laatste dagen in de omgeving van de Oostelijke Eilanden in Amsterdam op diverse plekken meerdere jerrycans in het water aangetroffen.

Wat voor vloeistof er in de jerrycans zit, wordt nog onderzocht. De politie sluit niet uit dat er in de omgeving nog meer jerrycans in het water liggen.

Wie een jerrycan in het water ziet drijven wordt verzocht deze niet aan te raken of te verplaatsen, maar direct de politie te bellen op 0900-8844.