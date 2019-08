Schade door brand in leegstaand bedrijfspand Alkmaar

ALKMAAR - De brandweer is gisteravond en vannacht enige tijd in touw geweest voor een brand in een leegstaand bedrijfspand in Alkmaar.

Getuigen die in de Bloemaertlaan een vreemde lucht roken, sloegen alarm bij de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, greep het vuur op de begane grond van het pand al flink om zich heen.

Onder controle

De brandweer had het vuur binnen een half uur onder controle, waarna een gespecialiseerd bedrijf de schade heeft opgenomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar volgens een getuige heeft de politie enkele aanwijzingen voor brandstichting en start daarom een onderzoek.