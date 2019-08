Pizzeria overvallen door fietsende jonge man

HAARLEM - Bij een pizzeria aan het Tesselschadeplein in Haarlem-Noord is gisteravond een overval gepleegd. Een jongeman stapte rond 23.00 uur binnen en eiste geld.

Het zou gaan om een man van ongeveer 19 jaar oud. Hij had blond haar, blauwe ogen en droeg een groene bivakmuts. De dader zou op een mountainbike zijn gevlucht.



Zoekactie

Kort na de overval werd via Burgernet gevraagd om uit te kijken naar de fietsende verdachte. Het is nog onduidelijk of de man bij de overval buit heeft gemaakt. De politie is direct een zoekactie gestart maar de overvaller is niet gevonden.