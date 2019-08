Motoren van Indiase actiegroep Biking Queens gestolen bij hotel in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een Ibis-hotel in de stad zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee motoren gestolen. Die motoren werden gebruikt voor een bijzondere missie. De eigenaren rijden namelijk 25.000 kilometer door 25 landen in het kader van hun strijd voor vrouwenrechten.

'Biking Queens', zo heet de actiegroep die op motoren vanuit India door meer dan 25 landen rijdt om aandacht voor de emancipatie van vrouwen te vragen. Ook Amsterdam was een van de bestemmingen, maar daar zal de groep nu spijt van hebben.

"Zaterdagavond hadden we de motoren geparkeerd bij ons hotel, het ibis Hotel City West", zo vertelt Sarika Mehta van Biking Queens aan AT5. "De volgende ochtend staan we op om onze reis te vervolgen naar Parijs, maar toen waren de motoren opeens weg."

Trein

De groep is met vier vrouwen op pad: twee rijden per motor en twee in een volgauto. De twee motoren die zij gebruikten zijn allebei gestolen. De Queens hebben aangifte gedaan, maar wilden niet wachten tot de politie de dieven heeft opgespoord. "We moeten hiermee doorgaan. We zijn op een belangrijke missie voor vrouwenemancipatie."

Dus hebben de vrouwen de trein gepakt naar Parijs en reizen ze vanaf daar verder met een gehuurde motor. Ze hopen uiteraard nog wel dat de motoren worden gevonden.