Brand in kelder van hostel in Amsterdam, gasten korte tijd op straat

AMSTERDAM - In de glasvezelkelder van het Stayokay Hostel aan het Timorplein in Amsterdam is vannacht brand uitgebroken. Gasten stonden korte tijd op straat.

De melding kwam rond kwart over negen binnen bij de brandweer. Er was op dat moment niemand aanwezig in de kelder.

De brandweer is momenteel nog aan het blussen, maar heeft de brand wel onder controle. Een persoon heeft rook ingeademd en moest daarom naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het is nog niet bekend hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan. Wel is in dezelfde kelder meer dan een jaar geleden ook al eens brand uitgebroken.