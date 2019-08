ZUIDERWOUDE - Bij een eenzijdig ongeluk aan de Zeedijk in Zuiderwoude is de brandweer vandaag opgeroepen om iemand uit een auto te halen.

Volgens de politie kwam de op zijn kant terecht. De bestuurder kon niet zelf uit de auto komen, waarop de brandweer is opgeroepen om de persoon uit de auto te halen.

Over eventuele verwondingen is nog niets bekend, er is wel een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeval.