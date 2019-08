Politie lost waarschuwingsschoten bij Amsterdams winkelcentrum

AMSTERDAM - De politie is vanavond uitgerukt voor een man die mogelijk een mes trok nabij winkelcentrum Amsterdamse Poort. Hierbij zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte gewond.

Verschillende getuigen hebben de schoten gehoord. Ze zagen vervolgens hoe de man werd ingerekend op het Elizabeth Cady Stantonplein in de Bijlmer.

Uiteindelijk is de verdachte naar het politiebureau gebracht. Het is op dit moment nog onbekend of het inderdaad een mes was wat hij trok.