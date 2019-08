Verontwaardiging na weghalen raadhuis uit Madurodam: "Het is Hilversums trots!"

HILVERSUM - Een onaangename verrassing voor veel Hilversummers, dat Madurodam vorig jaar in ene het iconische raadhuis verwijderde en sloopte. Sinds 1961 stond het bijzondere gebouw in het familiepark, maar op dit moment lijkt het voorgoed verdwenen.

"Het heeft er heel wat jaartjes gestaan", drukt raadhuisliefhebber Ad Bakker zich summier uit. "Vreselijk jammer dat het weg is, want het is een gebouw wat een iconisch plekje is voor veel Hilversummers." Dat bleek al toen Madurodam in 2014 al aankondigde het gebouw te willen verwijderen. Ad Bakker vormde toen een projectgroep met een aantal andere betrokken Hilversummers, in de hoop het gebouw te kunnen behouden.

Teleurgesteld

Een crowdfunding moest de benodigde 50.000 euro opbrengen, want dat bedrag was nodig om een volledig nieuwe maquette te maken. Het werd nooit gerealiseerd, tot onbegrip van Ad Bakker. "De gemeente heeft een rekeningnummer ingezet en daar konden mensen op storten", legt hij uit. "Ik weet zeker dat er geld gestort is, maar niet hoeveel." Van de gemeente en van Madurodam vernam hij niets meer, ook niet toen besloten werd het gebouw uit het familiepark te halen. Hij is teleurgesteld dat er na alle inspanningen om het raadhuis te redden van verdwijning niet aan de projectgroep gedacht is.

Geen financiering

De gemeente laat in een reactie weten dat financiering van een opknapbeurt nooit heeft plaatsgevonden, ook niet via crowdfunding. Ook paste behoud van het raadhuis niet in de visie van Madurodam, zo heeft het park gecommuniceerd naar de gemeente.