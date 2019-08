Vader Celeste en Fabian apetrots op volleyballende kinderen: "Dat zou toch iedereen zijn?"

TUITJENHORN - Voor hun ouders is het niet speciaal meer, maar het blijft bijzonder: Fabian (22) en Celeste Plak (23) zijn broer en zus en spelen allebei op het hoogste niveau volleybal. Afgelopen weekend probeerde Fabian met zijn team een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te verdienen. "Het was wel even spannend", moet zijn vader Kenneth toegeven.

Het Nederlandse volleybalteam zat heel dicht bij een olympisch kwalificatieticket. Daarvoor moesten de mannen echter wel 'even' zien te winnen van de Verenigde Staten en dat bleek net een brug te ver.

Kenneth Plak zat afgelopen weekend bij de wedstrijden in Rotterdam gespannen te kijken naar de verrichtingen van zijn zoon Fabian. "Vooral bij het kantelpunt van de wedstrijd was het erg spannend. Maar ongeacht de uitslag ben ik toch trots. En ook op mijn dochter die ook in het nationale team speelt. Dat zou iedereen toch zijn?"

Sportief gezin

Fabian en Celeste komen uit een sportief gezin: hun vader is kickbokser, hun moeder deed ook aan volleybal. Beide kinderen spelen inmiddels al jaren in het buitenland. "Als ze in Nederland zijn, trainen ze meestal op trainingscentrum Papendal. Ze trainen zeven dagen in de week, dagelijks twee keer twee à tweeënhalf uur." Dat ze allebei volleyballer zijn, is voor hun ouders niet meer bijzonder. "Je bent het al een tijdje gewend", zegt hun vader nuchter.

Tuitjenhorn, waar hun wieg stond, is overigens sowieso een vruchtbaar dorp gebleken als het om volleybaltalenten gaat. Ook Wessel (26) en Mees Blom (19) doen aan deze sport, de jongste zit in het nationale beachvolleybalteam. "Misschien zit het in het water", aldus Kenneth Plak met een lach.