Automobilist raakt kinderwagen en rijdt door

AMSTERDAM - Vanmiddag is een auto tegen een kinderwagen gereden in Amsterdam. De baby die in de wagen lag, raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde om 14.50 uur, op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door.

De baby is overbracht naar het ziekenhuis. Over de verwondingen van het kindje is nog niets te zeggen.

Zoekactie

Een zoekactie naar de bestuurder heeft nog niks opgeleverd. De man of vrouw reed in een zilvergrijze Volkswagen. De politie roept getuigen van de aanrijding op om contact op te nemen.