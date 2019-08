Dappere motorrijder twijfelde geen seconde: "Ik dacht niet aan de gevaren"

HAARLEM - Persfotograaf Laurens Bosch hoefde geen seconde na te denken toen hij vrijdagnacht achter een inbreker aan scheurde. Dankzij het snelle handelen van de motorrijder kon de politie de voortvluchtige in de boeien slaan. "Ik ben blij dat ik kon helpen".

Laurens is vrijdagnacht op weg naar een ongeluk in Zwanenburg om foto's te maken voor verschillende nieuwsmedia. Als hij de Van Oosten de Bruijnstraat passeert, ziet hij drie politie-auto's staan. "Agenten renden door de straat en vorderden de fietsen van jongeren die in de speeltuin zaten", verklaart de persfotograaf. "Ik had gelijk door dat ze iemand achtervolgden."

Vanaf de motor roept hij de agenten toe. "Ik dacht er eigenlijk niet bij na, maar wilde gewoon helpen. Met de motor gaat dat een stuk makkelijker dan lopend of op de fiets." De dienders wijzen in de richting van de verdachte, waarop Laurens er achteraan scheurt. "Ik wist natuurlijk niet hoe gevaarlijk de man was en of hij bijvoorbeeld een wapen bij zich had, maar daar dacht ik geen seconde over na. Dat zou ik zo weer doen, als ik kan helpen."

Dankzij de actie kan de vluchtende inbreker gestopt worden. De politie slaat hem in de boeien en bedankt Laurens voor zijn hulp, die vlug nog een foto weet te maken. Het blijft tenslotte een persfotograaf.