Automobilist overleden na ongeluk in Amsterdam

AMSTERDAM - De automobilist die zaterdag gereanimeerd moest worden na een ongeluk aan de Westhavenweg in Amsterdam, is inmiddels overleden. Dat meldt de politie.

De bestuurder reed rond 16.30 uur met hoge snelheid tegen de slagboom van een spoorwegovergang aan. Zijn auto kwam door de aanrijding in een sloot terecht, zelf raakte de automobilist ernstig gewond.

Verwondingen

De politie vertelt nu dat het gaat om een 58-jarige man uit Amstelveen. Hoewel hij nog door hulpverleners is gereanimeerd, is het slachtoffer uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

Het Team Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doet nog onderzoek naar het ongeluk.