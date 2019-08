Inspecteurs Rijkswaterstaat ontdekken scheuren in dijken Marken

MARKEN - In de Omringdijk van Marken zijn een twintigtal scheuren aangetroffen. Nog deze week gaat een aannemer de scheuren dichten om te voorkomen dat de dijk verzwakt.

In periodes met minder neerslag gaan inspecteurs van Rijkswaterstaat vaker op pad. Tijdens één van die inspecties is de scheur aangetroffen. Rijkswaterstaat verklaart ook dat de scheuren onstaan omdat het klei waarvan de dijk gemaakt is door droogte inklinkt. De scheuren zijn enkele meters lang en centimeters breed.

Het is een terugkerend fenomeen volgens Rijkswaterstaat, zeker nu onze zomers vaker droge periodes tellen en de regen in korte heftige buien valt. Daardoor kunnen de dijken minder makkelijk water opnemen, wat de uitdroging versterkt. Zolang de scheuren snel worden opgemerkt en gerepareerd levert dan geen extra risico's op.