Drie jaar vermiste kat blijkt op 500 meter van baasje te wonen

AMSTELVEEN - Tot drie jaar geleden leidden kat Demi een haar baasje een gelukkig leven in een Amstelveense flat. Om te voorkomen dat Demi de poten zou nemen, had z'n baasje haar balkon zorgvuldig afgezet met gaas. In een avontuurlijke bui wist Demi toch te ontsnappen en was jarenlang spoorloos. Tot vandaag.

"Er kwam een man bij ons met een kat die een wondje op z'n poot had", vertelt Ellen van Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland. "Het dier was ontzettend schuw dus we hadden afgesproken met de man dat hij de kat naar binnen zou lokken. Toen dat uiteindelijk was gelukt, hebben we meteen gekeken of hij gechipt was."

Ellen ziet aan de informatie op de chip dat de man niet de eigenaar is van kat Demi. Het dier blijkt al jarenlang vermist te zijn. "Dit stuitte me tegen de borst. Mensen geven katten die op straat lopen klakkeloos eten en drinken. Deze dieren zijn niet honkvast dus ze gaan waar ze te eten krijgen. Dus ja, als je ze maar blijft voeden dan blijven ze komen", vertelt Ellen.

Lekker makkelijk

De man zei dat de kat pas sinds een jaar bij hem komt. Onbelangrijk, volgens Ellen: "Hij sliep zelfs in huis bij hem! Ik vind dat eigenlijk diefstal. Je moet je gewoon niet een kat toe-eigenen door het eten en drinken te geven."

Toch snapt Ellen ook wel dat de man goede bedoelingen had: "Mensen denken er niet bij na. Ik snap dat je een dier die bij je op de stoep staat te eten wil geven, maar doe het niet. De man wilde wel de lusten maar niet de lasten. Want nu Demi een wondje heeft, mogen wij er voor opdraaien. Lekker makkelijk vind ik dat. Wij kunnen ook niet aan een boom rammelen zodat er geld uitkomt elke keer als er iets is", aldus Ellen.

Wederzien

Inmiddels is het baasje van Demi op de hoogte gebracht: "Ze was heel erg blij maar ook heel erg verbaasd. Ze had naar Demi gezocht maar was inmiddels doorgegaan met haar leven", vertelt Ellen.

De vrouw blijkt op 500 meter afstand te wonen van de man die het dier in huis had. "Inmiddels heeft ze Demi terug. Ze is er meteen mee naar de dierenarts gegaan voor de wond."