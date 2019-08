Hoorn bezuinigt op invalidentoilet tijdens kermis: "Maar elk mens moet toch kunnen plassen?"

HOORN - Voor mensen in een rolstoel of scootmobiel is het bijna een onmogelijke missie geworden: naar de wc gaan op de kermis in Hoorn. De gemeente besloot het invalidentoilet weg te bezuinigen. Dit tot grote ergernis van Diny Boots. Haar zoon zit in een rolstoel en is de dupe van deze beslissing.

De zoon van Diny is een groot fan van de kermis in Hoorn. "Hij kwam al kijken bij de opbouw en is er vervolgens elke dag de hele dag bij."

Tot drie jaar geleden kon Diny's zoon gewoon naar een invalidentoilet op de kermis. Maar sinds een paar jaar heeft de gemeente Hoorn deze wegbezuinigd. De gemeente vertelt aan NH Nieuws dat er inderdaad jarenlang een toilet was, maar deze slechts een paar keer werd gebruikt. "Daardoor woog het niet op tegen de kosten", vertelt een woordvoerder.

'Te gek voor woorden'

"Dit is toch te gek voor woorden? Je moet toch als invalide gewoon naar de wc kunnen? Elk mens moet toch gewoon kunnen plassen? Er wordt echt op het verkeerde bezuinigd", aldus Diny.

Volgens haar klopt het ook niet dat er bijna niemand naar het speciale toilet zou gaan. "De wc stond altijd bij de EHBO-stand dus ik ben bij het personeel daar langs geweest. Die vertelden me dat die wel degelijk genoeg werd gebruikt."

Lees ook: Rolstoelgebruikers demonstreren voor toegankelijker ziekenhuis: "We geven niet op!"

Diny vindt het erg treurig dat haar zoon 'dan maar naar' alternatieve locaties zou moeten zoeken. "Zo'n jongen van het kermisteam zei zelfs: 'Dan ga je toch naar de HEMA?' Maar die is 's avonds dicht."

Ook de gemeente geeft aan dat er bij verschillende horecagelegenheden de mogelijkheid is om naar de wc te gaan. "Dat kan ook niet. Alle kroegen zijn te klein en zijn elektrische rolstoel is heel erg groot. Daarnaast moet vaak het hele terras verbouwd worden voordat hij er langs kan. Dat is niet leuk."

Naar huis blijkt ook geen optie. "Tegen de tijd dat hij dan eindelijk thuis is, is zijn accu weer leeg en moet hij die eerst weer opladen."

Zoveel kosten, maar geen invalidentoilet?

"Al heb je er maar eentje. De gemeente geeft zoveel geld uit aan de kermis. Alle andere mensen hebben zoveel wc's. Kan er nou niet eentje omgewisseld worden voor een invalidenvariant?"

Lees ook: Rolstoelgebonden Diana wacht ruim vijf uur op taxi: "Ik wil huilen, maar dat heeft geen zin"

Diny gaat nog een officiële klacht indienen bij de gemeente. De gemeente geeft aan dat 'eventuele klachten worden meegenomen in de evaluatie van de kermis'. "Als blijkt dat de behoefte naar een openbare invalidentoilet tijdens de kermis groot is, zullen we natuurlijk overwegen of dit volgend jaar anders moet", vult de gemeente aan. Groot of niet, volgens Diny hoort er sowieso één wc thuis. "Zelfs al zou het alleen voor mijn zoon zijn. Ik vind dat meer dan normaal."