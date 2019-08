Hoe een Haarlemse zanger een hond wilde redden en dat uitliep op twintig uur werkstraf

HAARLEM - "Ik moest mezelf wel verweren tegen al die agressie", zegt Rob Zorn vandaag tegen de rechter in Haarlem. In 2017 liep een woordenwisseling tussen hem en twee vrouwen zo uit de hand dat er een duw, dan wel een klap, is uitgedeeld door Rob. Daarom krijgt hij nu een werkstraf van twintig uur en moet hij een schadevergoeding betalen aan het 59-jarige slachtoffer.

Het was warm die dag in juni 2017. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Rob Zorn ziet dat op een parkeerplaats in Haarlem Schalkwijk een hond in een auto is achtergelaten en maakt zich zorgen om het beest. "Ik ben geen dierenactivist, ik ben een dierenliefhebber", zegt hij tegen de rechter. Al veertien jaar kijkt hij op warme dagen of er geen honden in auto's zijn achtergelaten. Het beest maakt het goed, maar Rob blijft voor de zekerheid toch maar bij de auto, totdat het baasje komt.

Escalatie

Op het moment dat het baasje arriveert en er een woordenwisseling ontstaat, loopt het uit de hand. Twee vrouwen nemen het voor het baasje op en dan slaat de vlam snel in de pan. Er wordt over en weer naar elkaar geschreeuwd, er komen handhavers bij en dan volgt er een duw of een klap van Rob. Het slachtoffer valt naar achteren en heeft een gescheurde lip en een tand uit haar mond. "Het ging allemaal heel snel, ik moest me verweren tegen alle aanvallen", zegt Rob tegen de rechter. Bovendien is hij net aan zijn ogen geopereerd en is hij bang dat de hechtingen eruit zullen gaan door mogelijk geweld.

Straf

Het vrouwelijke slachtoffer is in de rechtbank nog zichtbaar emotioneel over wat haar die bewuste dag is overkomen. Rob neemt het de politie kwalijk dat zijn eigen aangifte nooit is opgenomen en dat zijn getuigen nooit zijn gehoord.

De rechter vindt dat de volkszanger weg had moeten lopen van de situatie, helemaal op het moment dat er twee handhavers tussen beide partijen kwamen. Of het een duw of een klap is geweest, dat doet er even niet toe. Er is bewust fysiek contact geweest. Van noodweer is geen sprake, omdat de situatie volgens de rechter niet dermate bedreigend was om dan terug te gaan slaan.

Rob laat zich niet uit het veld slaan en blijft opkomen voor opgesloten honden tijdens hete dagen. Tot slot zegt Rob tegen de rechter: "Ik kwam met opgeheven hoofd naar de rechtbank en ga met opgeheven hoofd weer weg."

De reactie van Rob Zorn op het vonnis van de rechter