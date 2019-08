Strandhuisjes en terrassen IJmuiden aan Zee onbereikbaar na zandstorm

IJMUIDEN - De zomerstorm heeft de bewoners van de strandhuisjes en de eigenaren van de paviljoens in IJmuiden aan Zee flink wat ongemakken bezorgd. Het zand ligt er sinds zaterdag metershoog tegen de houten gebouwtjes opgestapeld.

Sommige bewoners waren een uur aan het scheppen om hun strandhuisje in te kunnen. Bij één bewoner was er zoveel zand in het deurslot gaan zitten, dat er een slijptol aan te pas moest komen om die open te krijgen.

Bulldozer

Bij de paviljoens maakte een bulldozer overuren om de weg voor de klanten weer begaanbaar te maken en de verhuurder van bedjes en zonneschermen moest graven om zijn attributen tevoorschijn te toveren.

"We hebben wel een vaker overlast van zand gehad, maar dit is extreem", zegt een man die zijn terras zandvrij aan het maken is. "Hoe het komt? Door de verandering van het klimaat denk ik. Vorige week was het hier 40 graden en nu zo'n storm. Gekkenhuis."

Strandtenten open

De meeste strandtenten zjn vandaag gewoon open, al zijn de tafels en stoelen op het terras deels bedolven onder het zand. Was het vandaag mooi weer geweest, dan waren ze veel klandizie misgelopen.

"Het is een gekke zomer. Vorig jaar was het veel stabieler", zegt één van hen. "Maar we moeten het nemen zoals het is. Vandaag hard werken om zo snel mogelijk al onze klanten te kunnen ontvangen."

